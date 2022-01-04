Bir ay içerisinde ekmeğe ikinci zam

Elektrik ve doğalgaza gelen zamların ardından un fiyatlarındaki yüksek artış Manisa’da ekmeğe bir ay içerisinde ikinci zam yapılmasına neden oldu. Manisa’da 2021 Kasım ayı sonunda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 75 kuruştan 2 liraya çıkarılmıştı. Son zamla birlikte 200 gram ekmek fırınlarda 2 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı.

Sürekli artan girdi maliyetleri, 2021 yılının son aylarında un fiyatlarındaki yüksek fiyatların devam etmesi birçok ürüne zammı beraberinde getirdi. Ancak temel gıda maddesi olan ekmeğe Manisa’da bir aylık zaman içerisinde ikinci zam gelmesi şaşırttı.

2 LİRADAN 2,25 LİRAYA YÜKSELDİ

Manisa’da 2021 Kasım ayı sonunda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 lira 75 kuruştan 2 liraya çıkarılmıştı. Ancak maliyetlerdeki artış ve elektrik gibi birçok kaleme gelen zamlar nedeniyle ekmek fiyatları yeniden arttı. Manisa’da 200 gram ekmek fırınlarda 2 lira 25 kuruştan satılmaya başlandı.

KADEMELİ ZAM YAPILDI

Ekmeğe gelen zamla ilgili açıklamada bulunan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, Manisa Valiliği’nin onayı ile 200 gram ekmeğin 2 lira 25 kuruştan satılacağını belirtti.

Oda Başkanı Bahattin Akyüz açıklamasında, bir ay önce yapılan zammın yeterli olmadığını, fırıncıların maliyetlerin altından kalkamadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

– 1 ay önce de 2 liraya yükseltilmesini yeterli bulmamıştık. Fırıncılar maliyetlerin altından kalkamıyor. Yeni yılın ilk gününde elektriğe, doğalgaza yüksek oranda zam geldi. Doların düşmesiyle birlikte un fiyatlarının düşmesini beklendi. Ancak un fiyatlarında hiçbir oynama olmadı. Her şey ateş pahası.

– Bizim geçtiğimiz Kasım aydaki talebimiz 200 gram ekmeğin 2,25 lira olmasıydı. Ancak valiliğimiz talebi doğrultusunda bu zammı ertelemiştik. Şimdi ise kademi zamla ekmeğin gramajı değişmedi fiyatı 2,25 liraya yükseldi. Bir anlamda kademeli zam yapmış olduk.