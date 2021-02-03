Bir ayda 23 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Raporu’na göre ocak ayında erkekler tarafından öldürülen 23 kadından 16’sının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 2’si ekonomik, 5’i de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Kadın cinayetlerinin illere dağılımına bakıldığında en fazla cinayetin İstanbul’da olduğu görüldü. Ocak ayında İstanbul’da 7 kadın cinayeti kayıtlara geçti.

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Ocak ayında öldürülen 23 kadının, 7’si evli olduğu erkek, 6’sı birlikte olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si akraba, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i babası, 1’i oğlu tarafından öldürüldü. 3 kadının ölümüne sebep olan kişilerin yakınlık durumu tespit edilemedi.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 16’sı evinde, 2’si sokak ortasında, 1’i arabada, 1’i arazide, 1’i ıssız yerde, 1’i de otelde öldürüldü. 1’inin öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 70’i evlerinde öldürüldü.

EN ÇOK ATEŞLİ SİLAHLARLA

Kadınların 12’si ateşli silahlarla, 6’sı kesici aletle, 4’ü boğularak öldürüldü. 1 kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporunda öldürülen 23 kadının yaşam mücadelelerine de yer verildi. İşte o kadınlar:

*Bursa’da yaşayan 25 yaşındaki Selma Taşkafa, birlikte olduğu Fahri Küçükcivan tarafından ateşli silahla öldürüldü. Failin ifadesinde “Başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum.” dediği öğrenildi.

*Kırşehir’de yaşayan 24 yaşındaki Vildan İnce, ailesi tarafından istemedikleri bir kişiyle evlenmesi bahane edilerek ateşli silahla öldürüldü.

*Ankara’da yaşayan 3 çocuk annesi 32 yaşındaki Sevgi Tekin, eskiden birlikte olduğu Gökhan Ağtaş tarafından kıskançlık bahanesiyle ailesinin gözü önünde ateşli silahla öldürüldü.

*Çorum’da yaşayan 29 yaşındaki 3 çocuk annesi Aslıhan Dal, birlikte olduğu Polat Hatal tarafından boğularak öldürüldü. Failin çeşitli suçlardan suç kaydı olduğu öğrenildi.

*Kocaeli’nde yaşayan 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Sevda Kösecik, boşanma aşamasında olduğu İsa Kösecik tarafından çocuklarının gözü önünde kesici aletle öldürüldü.

*Mersin’de yaşayan 41 yaşındaki Ayşe Yaylan eskiden evli olduğu Mustafa E. tarafından kıskançlık bahanesiyle arabada ateşli silahla öldürüldü.

*İstanbul’da yaşayan 1 çocuk annesi Hatice Soysal evli olduğu Adnan Soysal tarafından oğluyla birlikte odaya kilitlenip daha sonra kesici aletle öldürüldü.

*İstanbul’da yaşayan 68 yaşındaki Neriman Kıvrak kendisiyle birlikte olduğunu iddia eden Cemal Ş. tarafından kesici aletle öldürüldü. Failin daha öncesinde cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

*Kahramanmaraş’ta 47 yaşındaki 1 çocuk annesi Döndü Bakır, evli olduğu Hasan Bakır tarafından çocuğunun gözü önünde ateşli silahla öldürüldü. Fail ardından aynı silahla intihar etti.

*2019 yılında İstanbul’da ortadan kaybolan 4 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Güngör’ün, birlikte olduğu Ecevit Bahçecioğlu tarafından kesici aletle öldürüldüğü failin itirafıyla ortaya çıktı. Failin ifadesinden sonra Zeynep’in ağabeyinin ve ablasının da gözaltına alındığı öğrenildi.

*Denizli’de yaşayan 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi, eskiden birlikte olduğu Shayan Kheyrian tarafından boğularak öldürüldü.

*İstanbul’da bulunan 1 çocuk annesi 43 yaşındaki Ferdane Kurt, otelde kalan bir kişi tarafından kaldığı otelde çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü.

*Malatya’da yaşayan 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Nergiz Beyaz, birlikte olduğu Hüseyin Ördek tarafından çocuğunun gözü önünde kesici aletle öldürüldü. Fail sonrasında aynı aletle intihar etti.

*İstanbul’da yaşayan 48 yaşındaki Aygül Çakan, evli olduğu Tacettin Çakan tarafından ateşli silahla başından vuruldu. Yoğun bakıma alınan Aygül, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

*İstanbul’da yaşayan 39 yaşındaki Melek Ayaz, evli olduğu Süleyman Güngörmüş tarafından alyansını bozdurmak istememesi bahanesiyle boğularak öldürüldü.

*Denizli’de yaşayan 73 yaşındaki Hatice Bodur, torunu Mahmut Bodur tarafından ebeveynlerinin boşanmasından sorumlu olduğu bahanesiyle ateşli silahla öldürüldü.

*Konya’da yaşayan 39 yaşındaki Gonca Pekşen, Özkan Can tarafından ateşli silahla sokak ortasında öldürüldü.

*Antalya’da yaşayan 86 yaşındaki Şadiye Öztürk, hırsızlık için eve giren N.K. ve S.D. tarafından öldürüldü.

*Iğdır’da yaşayan 2 çocuk annesi Dilan Kok, camı kırarak içeri giren boşanma aşamasında olduğu Maruf Kok tarafından ateşli silahla öldürüldü.

*İstanbul’da yaşayan 70 yaşındaki Şükran Biroğlu, oğlu Uğur Biroğlu tarafından kesici aletle öldürüldü.

*Gaziantep’te 26 yaşındaki Feride Yılmaz, babası H. İ. S. tarafından ateşli silahla öldürüldü. Failin olaydan sonra polisi arayarak “Kızımı öldürdüm gelin.” dediği öğrenildi.

*Samsun’da yaşayan 42 gündür haber alınamayan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Aygün, birlikte olduğu Muharrem Coşkun tarafından ateşli silahla başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Failin daha sonra Arzu’nun kızına annesinin iyi olduğunu ve paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek para istediği öğrenildi.

*Diyarbakır’da yaşayan 6 çocuk annesi Süryan Büyük, evli olduğu ve kendisine daha önce şiddet uygulayan Mehmet Büyük tarafından ateşli silahla öldürüldü.