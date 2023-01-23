Bir aydır tutuklu belgeselci Sibel Tekin: Yıllardır çektiğim bütün kayıtları aldılar

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kalıcı yaz saati uygulamasının olumsuz etkilerini anlatmak için çektiği belgesel nedeniyle tutuklanan Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Sibel Tekin’in tutuklanmasını adaletsizlik olarak değerlendirdi.

“BEN BELGESELCİYİM, İŞİM BU!”

Belgesel çekimi gerekçe gösterilerek tutuklanan akademisyen Sibel Tekin’i tutuklu olduğu Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, akademisyenin tutuklanma hikayesini şöyle anlattı:

“Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesiyim. Sinema, belgesel, video çekim ve kurgu dersleri veriyorum. 2013’ten bu yana da toplumsal eylemleri çekip filmleştirmeye çalışıyorum. Birçok belgesel çektim, birçoğuna da katkı sağladım. Birkaç yıldır bu kalıcı yaz saati uygulamasının kış döneminde toplum psikolojisini nasıl olumsuz etkilediği üzerine bir belgesel çekmeyi düşünüyordum. Pandemi sonrası kısıtlamalar kalkınca harekete geçtim, planladım. Ankara’nın farklı yerlerinde gün aydınlanırken insanları, hareketliliği çekmeye başladım. 13 Aralık’ta Kızılay’da şehrin en hareketli noktası diye ilk çekimleri yaptım. 15’inde Tuzluçayır’da çekim yaptım. İşçi sınıfının sabah hareketliliğini çektim. Sonraki günler küçük sanayi çalışanları için Ostim’e ve öğrenci ağırlıklı 100. Yıl Mahallesi’ne geçecek ve 21 Aralık’ta yılın en uzun gecesinin olduğu gün çekimleri Beşevler’de tamamlayacaktım.”

CHP Milletvekili Utku Çakırözer

“YÜZLERCE ÇEKİM İÇİNDEN TEK BİR KARE İÇİN TUTUKLANDIM”

Çakırözer’e, Tuzluçayır’da otobüs duraklarında bekleyenleri çektiğini ardından Dikimevi’ne kadar yürüdüğünü anlatan akademisyen Sibel Tekin, “O yol esnasında da çekimler yaptım. Metroya binip okuluma gittim. Gece 2’de eve polisler geldi. Yıllardır yaptığım tüm çekimleri topladılar. 15 SD, 7 Harddisk, 2 bilgisayar ve kamerama el koydular. Gözaltı ve tutuklanma gerekçem çekim yaptığım yerlerden biri ceza infaz memurlarının servis bekleme noktasıymış. Bir de görüntüler arasında bir okul bahçesindeki polis ya da bir başka güvenlik kuvveti arabası varmış. Asla kastım yok. Olmadığı belli çünkü yüzlerce dakikalık başka çekimler var. Caddeler, parklar sokaklar var. Ama sanki sadece onları çekmişim gibi bir algı yaratıldı ve bir aydır sadece bu nedenle buradayım” diye konuştu.

“KARANLIKTA YAŞAMA HİSSİNİ AKTARMAK İSTEDİM”

Çakırözer’e, yıllardır belgesel çektiğini ve tarihe not düşebilmek için özellikle toplumsal eylemleri çektiğini aktaran akademisyen Sibel Tekin şunları söyledi:

“7 Haziran ile 1 Kasım arasında art arda gelen İŞİD saldırılarını konu alan ‘Ölüm Ne Yana Düşer Usta’ belgeselinin yapımcılığını üstlendim. ‘Beyaz Motosiklet – 68 Hikayesi’ isimli belgeselimiz geçen yıl 6 Mayıs’ta ilk kez gösterildi. Tayfur Cinemre’nin, Hüseyin ve Sinan’ı taşıdığı meşhur beyaz motosikletin belgeseli. Liselilerin kendilerini zincirlediği eylemi çektim. Yine insan hakları konusunda ‘Heykel’ isimli bir belgesel çektik. Bozcaada’da İsloMania isminde bir ada belgeseli çektim. Tekel Direnişini ‘1/78 Tekel’ adı altında filme çektik. Bu sefer de sembolik olarak karanlığı yaşadığımız bir dönemde, gerçekte de karanlıkta güne başlamak nasıl bir etki yaratıyor onu aktarmak istedim. Ama kendimi cezaevinde buldum.”

Gazeteci Diren Yurtsever

“HABER VE TİVİTLERİMİZ NEDENİYLE TUTUKLUYUZ”

Çakırözer’in Sincan’da görüştüğü tutuklu gazeteci Diren Yurtsever de Ankara ve Diyarbakır‘da toplam 25 gazetecinin gazetecilik faaliyeti ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklandıklarını belirterek bir an önce hakim karşısına çıkmak istediklerini ifade etti. Gazeteci Diren Yurtsever, “Diyarbakır’da 16 gazeteci sonra da Ankara’da biz 9 gazeteci tutuklandık. Onlar 7 aydır biz de üç aydır iddianame bekliyoruz ki neyle suçlandığımız görebilelim. Dosyamızda gizlilik kararı var. Ama tutuklanırken önümüze delil diye yaptığımız haberler ve attığımız tivitler kondu. Diyarbakır’daki gazeteci arkadaşlarımız tutuklanınca onlarla dayanışma için mektup kampanyası başlattık. Terör örgütüne destek diye önüme suçlama olarak koyuyorlar. İHD’nin hasta tutuklular listesini, Demokratik Modernite Dergisini delil diye topladılar. Hatta Azınlıklar, Ötekiler ve Medya diye bir kitap vardı evde. İsminde ‘azınlıklar‘ geçiyor diye onu da aldılar! Gazeteciler toplumun haber alma hakkı için çalışır. Bunun bedeli cezaevi olmamalıdır. Haber alma hakkına, ifade ve basın özgürlüğüne önem veren herkesle dayanışma bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“SPOR SAATİNDE YÜRÜMEK YASAK!”

Cezaevinde izole edildiklerini savunan Gazeteci Yurtsever, “Üç görüşmeci hakkımız var. Ama verdiğimiz isimler reddediliyor. Bizi burada izole etmeye çalışıyorlar. Tutuklu ve hükümlülerin sosyalleşebilmesi için spor saati var. O spor saatinde yürümemizi engelliyorlar. Çünkü yürürken konuşuyormuşuz. Hiç konuşmadan sadece top oynamalıymışız. Böyle sosyalleşme olur mu?“ dedi.

“AKIL TUTULMASI YAŞANIYOR”

Milletvekili Utku Çakırözer de ziyaretleri sonrasında şu değerlendirmede bulundu:

“İşi belgesel çekmek olan, bugüne kadar binlerce öğrenciye sinema, belgesel çekimi öğretmiş olan bir akademisyen olan Sibel Tekin‘in çekim yapıyor diye tutuklanması ve bir aydır cezaevinde tutuluyor olması akıl alır gibi değil. Tam bir akıl tutulması. 23 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak ama bu arada özgürlüğünden, derslerinden, ailesinden mahrum edilmesi büyük adaletsizlik. Sibel Tekin bir an önce serbest bırakılmalıdır. Öte yandan tutuklu gazeteci ayıbı da sürüyor. Diyarbakır’da 16, Ankara’da 9 gazeteci aylardır tutuklu. Dosyalarında gizlilik var. Hiçbirinin iddianamesi hazır değil. Gazetecilerin terörü, şiddeti teşvik etmedikçe yazısı, yorumu, paylaşımı nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılması insan hak ve özgürlüklerine aykırıdır. Ankara ve Diyarbakır’da tutuklu gazeteciler bir an önce hakim karşısına çıkarılmalı, yargılamaları da tutuksuz sürdürülmelidir.”