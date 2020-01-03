Bir Baba Hindu konusu ve oyuncuları: Bir Baba Hindu nerede çekildi?

Bir Baba Hindu filminin farklı konusu ve komedi içerikli senaryosu izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bir Baba Hindu filminde kimler oynuyor, konusu ne? Bir Baba Hindu nerede çekildi?

Bir Baba Hindu filminin konusu ve oyuncuları özellikle filmin televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde merak konusu oluyor. Bir Baba Hindu farklı konusuyla dikkat çeken bir komedi filmi. Bir Baba Hindu büyük bölümü büyük kısmı Hindistan’da gerçekleştirildi. İşte Bir Baba Hindu filmi konusu ve oyuncuları şu şekilde…

BİR BABA HİNDU KONUSU

Fadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi’ye aşık olur. Günün birinde Gundhi Fadıl’ın malikanesinden kaçırılınca Fadıl genç kadını bulma yoluna baş koyar. En güvendiği arkadaşı Hulusi’yi de alarak Hindistan’a giden mafya babasının amacı Gundhi’yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi’nin annesi de Hindistan’da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir. Fadıl, Hulusi ve Mumbai’da çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi’ye ulaşmaya çalışır. Ancak Fadıl’ın ailesi de Mumbai’ye geldiğinde işler iyice karışır…

Sermiyan Midyat’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Bir Baba Hindu absürd bir hint komedisini beyazperdeye taşıyor. Filmin başrollerini paylaşan Sermiyan Midyat ve 2010’da Dünya Güzeli seçilen Hintli oyuncu Nicole Faria’ya Şafak Sezer, Burak Satıbol, Zeynep Kankonde, Füsun Demirel eşlik ediyor.

BİR BABA HİNDU OYUNCULARI

Sermiyan Midyat Rolü : Fadil

Nicole Faria Rolü : Gundhi

Şafak Sezer

Burak Satıbol

Zeynep Kankonde

Füsun Demirel

Hakan Akın

Muhittin Korkmaz