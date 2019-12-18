Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B TRAFİK CANAVARI BİR AİLEYİ DAHA AYIRDI. KAZA HABERİNİ ALIR ALMAZ HASTANEYE KOŞAN TALİHSİZ ADAM… EŞİ, OĞLU ANNE VE BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ KÜÇÜK KIZININ AĞIR YARALANDIĞINI ÖĞRENDİ. HAYATININ EN BÜYÜK SINAVINI VERDİ. İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Bir babanın en ağır imtihanı!