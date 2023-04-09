Bir bakan daha İYİ Parti listesinde

AKP’de uzun yıllar siyaset yaptıktan sonra milletvekilliğinden de istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Ahmet Eşref Fakıbaba, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde İYİ Parti’den milletvekili adayı oldu. Fakıbaba, Ankara 1. Bölge 2. sırada listeye girdi.

AKP döneminin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlarından ve eski belediye başkanlarından Eşref Fakıbaba, 20 Ekim 2022’de AKP üyeliği ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti’ye katılmıştı. Fakıbaba, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Başdanışmanlığı görevinde bulunuyordu.

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de İYİ Parti’nin Ordu’da milletvekili adayı listesinde yer alıyor.