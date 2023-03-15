Bir çift maaş skandalı daha! Aralarında Türkiye’nin ilk türbanlı valisi de var

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, partisinin il başkanlık binasında Afyonkarahisar’da jeotermal ısınma hizmeti sunan AFJET’e ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yönetim kurulu başkanlığını Türkiye’nin ilk başörtülü valisi olarak bilinen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yaptığı AFJET’in yönetim kurulundaki kişilerin çift maaş aldıklarını ileri süren Mısırlıoğlu duruma tepki gösterdi.

VALİYE 20 BİN, DİĞERLERİNE 12 BİN LİRA

Vali Yiğitbaşı’nın AFJET’ten aylık 20 bin lira, yönetim kurulunda bulunan diğer isimlerin ise 12 bin lira aylık maaş aldığını ifade eden Mısırlıoğlu, şunları söyledi:

– AFJET yönetim kurulunun kamudan aldıkları maaşlarının yanı sıra AFJET’ten de maaş aldıkları biliniyor. Türkiye şartlarında zor olsa da öğretmenlerin ek iş yapmasına alıştık, özel sektör çalışanlarının hatta siz kıymetli basın mensuplarının ek iş yapmasını kabullendik de kamuda üst düzey yönetici diyebileceğimiz isimlerin çift maaş alıyor oluşu bizi kara kara düşündürdü açıkçası.

“KİMLERE ÇANAK TUTTUĞUNUZU HATIRLAYIN”

– AFJET’te yönetim kurulu başkanının yani Sayın Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı’nın 20 bin TL maaşı olduğunu öğrendik. Yönetim Kurulu Üyelerinin ise aylık 12’şer bin TL ek gelir elde ettiklerini duyduk. Yani bu hesaba göre AFJET kasasından her ay yönetim kurulu için 100 bin TL’den fazla para çıkıyor. Safsatalarla vaktinizi harcayacağınıza kimlere çanak tuttuğunuzu bir hatırlayın istedim.