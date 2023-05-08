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7 Mayıs 2023
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‘Bir çobanın oğluyum devletle yarışıyorum’

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Mahmut Tanal, ‘adaletsiz’ seçim yarışına tepki göstererek, “Ben Mahmut Tanal. Şanlıurfalı çoban Mustafa’nın oğluyum. Bugüne kadar hep emeğimle bir yerlere geldim” dedi. Siyaseti halka hizmet aracı olarak gördüğünü vurgulayan Tanal, şöyle konuştu:

“Seçim kampanyası sürecinde hep sahadayım, halkla iç içeyim. Gücümü milletten alıyorum. Billboardlarda tek bir fotoğrafıma rastlayamazsınız. Tek bir seçim ofisi dahi açmadım. Reklam
için para harcamadım.”

Tanal, “Şanlıurfalı hemşerilerimden rica ediyorum: Para içinde yüzenlere, kamu gücünü kullananlara, halkı soyanlara karşı bizlere sahip çıkın, oylarınızla destek verin” dedi.

BARONLARLA MÜCADELE

“Şanlıurfa’da seçim sahasında devletin imkanlarını kullananlarla, milletin parasıyla seçim çalışması yürütenlerle, valiyle, kaymakamlarla, bakanlarla, partili bürokratlarla, para babalarıyla, 3 kuruşa haber yapan, tweet atan gazeteci kılıklı şahıslarla, baronlarla, provakatörlerle, gariban halkın parasını yiyenlerle mücadele ediyorum.”

Alaturka Online
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