Bir çocuk annesi Ezgi, dövülerek öldürüldü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir çocuk annesi Ezgi Deler (25), birlikte yaşadığı Rasıl S. tarafından dövülerek öldürüldü.
Muradiye Mahallesi’nde yaşayan bir çocuk annesi Ezgi Deler’in (25), birlikte yaşadığı Rasıl S. tarafından darbedildiğini duyan komşuları, eve geldiklerinde kadını kanlar içinde buldu.
Rasıl S.’nin evden ayrıldığını fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan Deler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, cinayet şüphelisi Rasıl S.’yi kısa sürede yakalayarak emniyete götürdü. Deler’in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. (DHA)