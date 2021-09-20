İstanbul’da metrobüs üstünde 5 durak boyunca yolculuk yaparak, hem kendisinin hem yolcuların hayatını tehlikeye atan Yunus Emre Özer gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yunus Emre Özer, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında konuşan Özer, “Bir daha yaparsam cezaevini boylayacağım. Bu yüzden de biraz videolarıma ara vereceğim. Tavsiye de etmiyorum kesinlikle denemeyin. Dersimi aldım. Bir daha yapmayacağım” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

İstanbul’da, sosyal medya hesaplarında paylaşmak üzere video çeken Yunus Emre Özer, 17 Eylül’de çektiği videoda hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmıştı.

Özer, Okmeydanı Hastane metrobüs durağında, yanaşan metrobüsün üstüne çıkarak yolculuk yaptı. Yolculuğunu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında sonlandıran Özer, bu yolculuğu da video ile kayıt altına aldı ve sosyal medya hesabında paylaştı.

Özer, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma neticesinde Kağıthane’de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Özer, ifadesi alındıktan sonra, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan mahkemeye sevk edildi. Savcılık ifadesinde youtuber olarak çalıştığını söyleyen Özer, “Yaşanan olayla alakalı pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım” dedi.

Hakimliğe çıkarılan Yunus Emre Özer, haftada bir konutuna en yakın karakolda imza atmak şartıyla serbest bırakıldı.

“BİR DAHA YAPARSAM CEZAEVİNİ BOYLAYACAĞIM”

Özer, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyleyen Özer, şunları söyledi;

“Bir daha yaparsam cezaevini boylayacağım. Bu yüzden de biraz videolarıma ara vereceğim. Tavsiye de etmiyorum kesinlikle denemeyin. Dersimi aldım. Bir daha yapmayacağım. Buraya kadar bir limit koydum. Şimdi metrobüsün üstüne atlıyordum şimdi metrobüsle gideceğim. Nasıl üstüne çıktıysam şimdi içinde gideceğim. Bu işi tavsiye etmem kesinlikle, tasvipte etmem. Sadece ben kendime güvendiğim için bu yollara düştüm. Ama bunları kesinlikle denemeyin. Alternatif olarak başka sporlar yapabilirsiniz ama bunu yapmayın. Yaparsanız da adliyeye girersiniz. Pişmanım” dedi.

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