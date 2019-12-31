Bir Demet Tiyatro ne zaman yayınlandı? Bir Demet Tiyatro eski kadrosu…

Bir Demet Tiyatro, ilk kez 1995 yılbaşı gecesi “MTV-Meclis TV” adıyla yayınlanan ve büyük beğeni kazanan bir oyundur. İşte geçmişi…

Bir Demet Tiyatro 90’lı yılların ortasından beri sevilen bir yapım. İlk kez 1995 yılbaşı gecesi “MTV-Meclis TV” adıyla yayınlanan ve büyük beğeni kazanan oyun, “Bir Demet Tiyatro” adlı müdavimlik yaratan dizinin 2002 yılına kadar süren keyifli ve hızlı yolculuğunu başlatmış oldu. Her yaştan ve kesimden milyonlarca insanı ekran başına toplayan “Bir Demet Tiyatro”, Çıtır Ailesi ve çevresindekilerin başından geçen hayata dair komik olayları konu aldığı bölümleriyle 7 yıl boyunca ekranlarda kalmayı başardı. Dizide oduncu Feriştah karakteri, Yılmaz Erdoğan’ın lisede okurken oturduğu mahalle olan Aydınlıkevler’de bir oduncudan esinlenerek yer aldığı bilinmektedir.

BİR DEMET TİYATRO GEÇMİŞ OYUNCULARI

Altan Erkekli

Ata Demirer

Ayberk Atilla

Aydın Tolan

Bican Günalan

Binnur Kaya

Birsu Demir

Can Kahraman

Caner Alkaya

Ceyhun Fersoy

Celal Tak

David Can Umar

Demet Akbağ

Demet Şener

Deniz Özerman

Emine Şans Umar

Engin Günaydın

Erdal Tosun

Erdoğan Dikmen

Ersin Korkut

Figen Evren

Gürdal Tosun

Melik Fırat Erdoğan

Neslihan Yeldan

Olgun Şimşek

Osman Wöber

Ozan Uygun

Özge Özberk

Pelin Körmükçü

Salih Kalyon

Serhat Özcan

Settar Tanrıöğen

Seyfi İpek

Suat Sungur

Suzan Kardeş

Şafak Sezer

Şebnem Sönmez

Tolga Çevik

Volkan Saraçoğlu

Vural Çelik

Yılmaz Erdoğan

Zerrin Sümer