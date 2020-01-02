Bir Dilek Tut – Yılmaz Özdil

Yazan:
Alaturka Online
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Bir Dilek Tut – Yılmaz Özdil yazdı.

Bir Dilek Tut – Yılmaz Özdil

Bir dilek tut…

Bu zihniyet kötülük yapamasın artık.

Bir dilek tut…

Bu memlekette insanlığa dair hayal kırıklığına uğramayalım artık.

Bir dilek tut…

Çocuklarımız neşeyle çocukluklarını, gençlerimiz doya doya gençliklerini yaşayabilsin, kadın haklarını kravatlı talibanlar belirlemesin, bireysel özgürlüklerimizin üstünü kaplayan kabuk kalksın, altından sağlıklı cilt çıksın artık.

Bir dilek tut…

Bağıramasınlar artık bize, mürebbiye gibi parmağını sallayamasınlar, bilmediği halde çok biliyormuş gibi akıl öğretemesinler artık.

Bir dilek tut…

Zevksizlik, sakillik, çirkinlik, kabalık, yakışıksızlık, görgüsüzlük, hamlık, nobranlık, arsızlık, suratsızlık son bulsun, estetik, zarafet, hoşgörü hakim olsun, hayata gülümseyerek bakılsın artık.

Bir dilek tut…

İnsanların zihinlerine duvar ören, beyinlerine beton döken tarikat-cemaat-zırcahil atmosferi dağılsın, akıl, bilim, kültür sanat, tarih şuuru, çağdaşlık, hukuk, vicdan, emek, hayvana sevgi, doğaya saygı iklimi hakim olsun artık.

Bir dilek tut…

Daima Atatürk devrimleri kazansın.

Bedevi zihniyeti hep kaybetsin artık.

Bir dilek tut…

İnsanüstü tahammül gösterdik, özellikle son on yılda, hakikaten bir milletin taşıyabileceğinden fazla yük taşıdık.

Güzel bir yıl olsun artık.

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