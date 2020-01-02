Bir Dilek Tut – Yılmaz Özdil yazdı.
Bir Dilek Tut – Yılmaz Özdil
Bir dilek tut…
Bu zihniyet kötülük yapamasın artık.
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Bir dilek tut…
Bu memlekette insanlığa dair hayal kırıklığına uğramayalım artık.
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Bir dilek tut…
Çocuklarımız neşeyle çocukluklarını, gençlerimiz doya doya gençliklerini yaşayabilsin, kadın haklarını kravatlı talibanlar belirlemesin, bireysel özgürlüklerimizin üstünü kaplayan kabuk kalksın, altından sağlıklı cilt çıksın artık.
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Bir dilek tut…
Bağıramasınlar artık bize, mürebbiye gibi parmağını sallayamasınlar, bilmediği halde çok biliyormuş gibi akıl öğretemesinler artık.
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Bir dilek tut…
Zevksizlik, sakillik, çirkinlik, kabalık, yakışıksızlık, görgüsüzlük, hamlık, nobranlık, arsızlık, suratsızlık son bulsun, estetik, zarafet, hoşgörü hakim olsun, hayata gülümseyerek bakılsın artık.
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Bir dilek tut…
İnsanların zihinlerine duvar ören, beyinlerine beton döken tarikat-cemaat-zırcahil atmosferi dağılsın, akıl, bilim, kültür sanat, tarih şuuru, çağdaşlık, hukuk, vicdan, emek, hayvana sevgi, doğaya saygı iklimi hakim olsun artık.
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Bir dilek tut…
Daima Atatürk devrimleri kazansın.
Bedevi zihniyeti hep kaybetsin artık.
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Bir dilek tut…
İnsanüstü tahammül gösterdik, özellikle son on yılda, hakikaten bir milletin taşıyabileceğinden fazla yük taşıdık.
Güzel bir yıl olsun artık.