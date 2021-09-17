Bir doktor daha Covid-19’dan yaşamını yitirdi

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu’nun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir süredir Covid-19 tanısıyla takip ve tedavi edilen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu’nun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, “Alioğlu’nu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli hekimimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz” denildi.

Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan ise, “İlçemiz Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu Covid-19 nedeniyle hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim” açıklamasında bulundu.

Türk Tabipler Birliği (TTB) de yaşamını yitiren Alioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı. TTB’nin verilerine Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 459’a çıktı.

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