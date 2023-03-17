Bir dönem milyon Euro’lar ödenmişti! Kulüpsüz olan yıldız futbolcular…

HATEM BEN ARFA
PSG dışında belki kariyerinde çok büyük bir takımda forma giymedi ancak çok büyük bir yetenekti… Saha içinden çok saha dışındaki yaşamıyla konuşuldu. İsmi de son yıllarda sık sık 4 büyüklerle anılmıştı. 36 yaşındaki yıldız son olarak Lille forması giydi.
ISCO
2013’te Malaga’dan, Real Madrid’e 30 milyon Euro bedelle transfer oldu. Los Galacticos’ta 9 yıl kaldı, büyük başarılara imza attı. Başarılı futbolcu sezon başında Sevilla’ya gitse de aradığını bulamadı. 4 aylık maceranın ardından boşa çıkan Isco 30 yaşında kulüpsüz kaldı! Tecrübeli oyuncunun adı Konyaspor’la da anıldı.
DANİ ALVES
Dünya futbol tarihinin en iyi sağ bekleri arasında gösterilen yıldız oyuncu da muhtemelen kariyerinde böyle bir durum yaşayabileceğini aklının ucundan geçirmezdi herhalde. 38 yaşında Barcelona’ya dönen, 39’unda Brezilya Milli Takımı’nda oynayan Alves 6 aylık Meksika macerasına son verdi. Yıldız futbolcu Unam Pumas’tan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kaldı.
ALEXANDRE PATO
Belki de Şampiyonlar Ligi dendiği zaman aklımıza gelen ilk isimlerden birisi… Brezilyalı yıldız, Milan formasıyla Barcelona’ya 24. saniyede attığı harika golle hafızalara kazındı. Her zaman büyük potansiyeldi ama bir türlü zirveye çıkamadı. Bonservisine toplamda 60 milyon Euro ödenen 33 yaşındaki futbolcu sakatlıklardan çok çekti. Futbol kariyerine ABD’de devam eden Pato 2 yıllık Orlando hikayesine son verdi, yeni takım bulamadı.
ELİAQUiM MANGALA
2014’te Porto’dan, Manchester City’e 45 milyon Euro ödenerek transfer oldu. Ancak o da sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Sonrasında gittiği hiçbir takımda tutunamadı, yıllarca adı Türk ekipleriyle anıldı. Son olarak St.Etienne forması giyen Fransız stoper 33 yaşında boşta kaldı.
SİMONE ZAZA
31 yaşındaki Zaza kariyerinde 9 farkı takımda görev yaptı. İtalyan oyuncu her gittiği takımda çok şey vaadetti fakat beklentileri de pek karşılayamadı. Kariyerinde kendisine yaklaşık 70 milyon Euro bonservis ödenen tecrübeli golcü de Torino’yla yollarını ayırdıktan sonra boşta kaldı.
SİME VRSALJKO
Kariyerinde Atletico Madrid ve Inter gibi devlerin formasını terleten, Hırvatistan Milli Takımı’yla 52 maça çıkan başarılı sağ bek de sakatlık sorunları yaşadı. Son olarak Yunan ekiplerinden Olympiakos’ta görev yapan 31 yaşındaki futbolcu şu anda kulüpsüz.
DANNY ROSE
Bir dönemin en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak o da formunu koruyamadı. İki sezon önce ismi ciddi şekilde Trabzonspor’la anıldı fakat kariyerinde hiç İngiltere dışına çıkmadığı için Rose bu kararı almaya cesaret edemedi. Uzun yıllar Tottenham’da oynayan, son olarak Watford’da görev yapan 32 yaşındaki oyuncu şu anda boşta.
MAX KRUSE
2019’da Fenerbahçe’ye büyük umutlarla geldi, 1 yıl sonra olaylı bir şekilde ayrıldı. Bundesliga’da attığı gollerle yıldızını parlatmış, Avrupa’nın son 10 numaralarından biri olarak dikkat çekmişti. Ancak Kruse 34 yaşında kulüpsüz kaldı. Tecrübeli oyuncu, Kasım ayından bu yana kendisine kulüp bulamadı.
DANNY DRİNKWATER
Leicester City’deki performansıyla dünya futbolunun dikkatini çekti. Leicester’ın peri masalı gibi Premier Lig şampiyonluğunu yaşayan deneyimli orta saha 2017’de Chelsea’ye 37.9 milyon Euro’ya transfer oldu. Başarılı futbolcu da düşüş ise hızlı gerçekleşti. Öyle ki 20-21 sezonunun ikinci yarısında Drinkwater kiralık olarak Kasımpaşa’ya geldi. Şimdi ise yıldız oyuncu 1 Temmuz 2022’den beri kendisini isteyen bir takım bulamadı.