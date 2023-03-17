Bir dönem milyon Euro’lar ödenmişti! Kulüpsüz olan yıldız futbolcular…

DANNY DRİNKWATER

Leicester City’deki performansıyla dünya futbolunun dikkatini çekti. Leicester’ın peri masalı gibi Premier Lig şampiyonluğunu yaşayan deneyimli orta saha 2017’de Chelsea’ye 37.9 milyon Euro’ya transfer oldu. Başarılı futbolcu da düşüş ise hızlı gerçekleşti. Öyle ki 20-21 sezonunun ikinci yarısında Drinkwater kiralık olarak Kasımpaşa’ya geldi. Şimdi ise yıldız oyuncu 1 Temmuz 2022’den beri kendisini isteyen bir takım bulamadı.