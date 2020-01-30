Bir dönemin çocuk yıldızı tanınmaz halde! Haneye tecavüzden tutuklandı

1990’lı yıllarda rol aldığı dizi ve filmlerle Hollywood’un çocuk yıldızları arasına giren Shaun Weiss, zor günler geçiriyor. 41 yaşındaki Weiss, California’da bir garaja zorla girmesi sonucu haneye tecavüz suçlamasıyla polis tarafından tutuklandı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Weiss’i camı kırılmış bir aracın içinde otururken buldu. İfadesi alındıktan sonra cezaevine gönderilen Weiss’in, olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu belirtildi.

Weiss için belirlenen kefalet ücretinin 52 bin dolar olduğu açıklandı. Weiss’in fotoğrafı polis tarafından yayınlanırken, söz konusu kareleri sosyal medyada gören hayranları ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.

1992 yapımı Mighty Ducks filminde oynadığı Greg Goldberg karakteriyle üne kavuşan Weiss, 2017’de de uyuşturucu problemleri yaşadığı dönemde gözaltına alınmış, ardından kısa bir süre rehabilitasyona gönderilmişti.

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