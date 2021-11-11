Bir el gazeteyi kapattı

Çizim, Hamaney’in eline benziyor diye…

Ekonomik krizdeki İran’da yayın yapan Kelid Gazetesi, geçen cumartesi günü dikkat çeken bir manşetle çıktı. ‘Milyonlarca İranlı yoksulluk sınırının altında yaşıyor’ başlıklı haberin görselinde bir elin sayfa boyunca kırmızı bir çizgi çizdiği görülüyor. Kırmızı çizginin altındaki insanlar ise çizginin üzerindeki yiyeceklere erişmeye çalışıyor.

Ancak bu çizimin İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in eline benzetilmesi kriz çıkardı. Sayfadaki elin Hamaney’in bu yıl çekilen bir fotoğraftaki elinin aynısı olduğu gerekçesiyle gazete kapatıldı.