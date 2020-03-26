Bir gemici karantinaya alınmıştı! O gemi aynı personelle yine İtalya’ya gönderildi

Bir gümrük memurunda corona virüsü tespit edilen Ulusoy Çeşme Limanı’nda önceki gün bir kişi daha karantinaya alındı.

“Ulusoy-14” adlı RO-RO Gemisi’nde görevli personel, 24 Mart Salı günü corona virüsü şüphesi ile Çeşme Devlet Hastanesi’nde karantina altına alındı. Hastalık ile ilgili belirtileri gösteren 32 yaşındaki gemiciden alınan kan örnekleri İzmir Hıfzısıhha Enstitüsü’ne gönderildi. Yoğunluk nedeni ile test sonucunun yarın çıkması bekleniyor.

DİĞER PERSONEL GÖZETİM ALTINA ALINMADI

Ulusoy Çeşme Limanı İşletmesi ve gümrük yetkilileri bu vakanın ardından tedbir almadı. Uzmanlar, corona virüsü belirtileri üzerine karantinaya alınan gemici ile aynı ortamda bulunan 24 gemi personelinin de 14 gün boyunca evlerinde gözlem altında tutulması gerektiğini belirtti. Fakat, bu önlem alınmazken, gemiciler ile temas eden liman personeli ve gümrük personeli de 14 günlük gözetime gönderilmedi.

AYNI GEMİ, AYNI PERSONELLE YİNE YOLA ÇIKTI

Salı günü bir gemicinin karantina altına alındığı gemi, aynı personel ile çalıştırılmaya devam edildi. “Ulusoy-14” RO-RO Gemisi İtalya Trieste Limanı’na doğru tekrar yola çıktı. Gemi bu sabaha karşı saat 02:40’ta Çeşme’den hareket etti.

Denizde seyrini sürdüren gemi, haberin yayınlandığı şu saat itibariyle Yunanistan’ın güneyinden geçiyor. Geminin 28 Mart Cumartesi günü saat 10:00 sıralarında İtalya’nın Trieste Limanı’na varması bekleniyor.

“TİCARETİNİZ İNSAN HAYATINDAN DAHA MI ÖNEMLİ”

Eleştiriler üzerine Ticaret Bakanlığı önceki gün bir açıklama yapmıştı. Bakanlık gereken tedbirlerin alındığını, gemicilerin gemiden inmediğini, personelin sağlık kontrolünden geçirildiğini savunmuştu.

Bakanlık, gemiler ile TIR dorselerinin dezenfekte edildiğini ifade etmişti. Ulusoy Çeşme Limanı’nda incelemelerde bulunan CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, yeterli tedbir alınmadığını açıklamıştı.

Polat, “Çamaşır suyu ile dezenfektasyon yeterli değil. Pansuman tedbirlerle çözüm bulunamaz. Biz ‘ticareti durdurun’ demiyoruz. Sağlık ve can güvenliği sağlanıncaya kadar, İtalya’daki cehennem yerinden yapılan ticari taşımacılığa toplum sağlığı için ara verin diyoruz. İnsan hayatı ve halk sağlığının ticaret ile takas edilmesi, yarınlara karşı en büyük utancımız olacaktır” demişti.

Polat, Trieste Limanı’nda İtalyan görevlilerin hiçbir tedbir almadan Ulusoy gemilerinde faaliyet yaptığını da fotoğraflar ile belgelemişti. Polat, geçtiğimiz Salı günü “Ulusoy-14” gemisinde çalışan bir personelin karantina altına alındığını da açıklamıştı.

Bu arada, CHP İzmir Milletvekilli Tacettin Bayır, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemi ile verdiği soru önergesinde, “Ticaretiniz insan sağlığından daha mı önemli” diye sormuştu. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da Sağlık Bakanlığı’nın cevaplaması istemi ile soru önergesi vermişti.

GÜMRÜK MEMURUNDA DA CORONA VİRÜSÜ ÇIKMIŞTI

19 Mart 2020 tarihinde de Ulusoy Çeşme Limanı’nda görevli 30 yaşındaki kadın gümrük memurunda yapılan corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Memur İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde karantinaya alınmıştı.

Öte yandan, corona Salgını’nın yüksek oranda yaşandığı İran ile TIR ticareti önceki gün durdurulurken, salgının dünyada en çok etkilediği ülke olan İtalya ile ticari faaliyete devam edilmesi kararlaştırılmıştı.

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