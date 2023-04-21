Bir gün önce eve gelen tamirciler, sabaha karşı kabusu yaşattı

Başakşehir’de 10 Nisan’da polise başvuran F.A.(60) ile G.S.A.(22), gece yarısı saat 04.00 sıralarında evlerine giren maskeli 2 kişi tarafından gasbedildiğini söylediler.

Mağdurlar, gelen kişilerin ellerini ayaklarını ve gözlerini bağladıklarını, daha sonra ölümle tehdit ederek banka hesaplarında bulunan 330 bin lira parayı havale etmesini sağladıklarını belirtti.

Bir kuyumculuğa ait hesaba parayı gönderdikten sonra şüphelilerin evden ayrıldığını söyleyen mağdurlar aşağı indiklerinde park halindeki otomobillerinin de çalındığını gördüklerini anlattı.

BİR GÜN ÖNCE EVE GELEN TAMİRCİLER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili başlattıkları çalışmada, olaydan kısa süre önce çatı tamiri için gelen iki işçinin, ev sahiplerine şüpheli sorular sorduğunu tespit ettiler. Bu gelişme üzerine yapılan çalışmada olay gecesi de aynı bölgede oldukları belirlenen Kerem A.(35) ile Rahmi A.(33) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, kuyumcuya havale edilen para karşılığında altın aldığı belirlenen Arslan N.(33) de yakalandı.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin olay gecesinde bazı güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Polis ekipleri ayrıca şüpheli Arslan N.’nin havale edilen parayla kuyumcudan altın aldığı anların güvenlik kameralarına ulaştı. Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)