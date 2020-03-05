Bir günde kaybolma özelliğine tepki: Huzur İçinde Yat Twitter

İlkin Snapchat’ın sunduğu ve Instagram, Facebook, WhatsApp’ın popüler hale getirdiği “hikâyeler” formatına benzediği belirtilen, “gelip geçici” manası da taşıyan “Fleets” isimli özelliğe #RIPTwitter etiketiyle tepki verenler, mikro-bloglama sitesinin diğer sosyal medya platformlarından farkı kalmayacağı eleştirisini yöneltti.

Twitter şirketinin ürün sorumlusu Kayvon Beykpour, deneme aşamasındaki yeni özelliği, insanlara kamuoyuna açık paylaşmaktan rahatsızlık duydukları düşünceleri yayımlama fırsatı sunmasıyla savundu.

‘Kalıcı ve edimsel niteliğinden korkanlar var’

Twitter paylaşımlarının kalıcı ve edimsel niteliğinin bazı kullanıcıların gözünü korkuttuğunu söyleyen Beykpour, “‘Fleets’ özelliğinin insanlara tweetlemeyi akıllarına getirmeyecekleri akış halindeki düşüncelerini paylaşma imkanı sunmasını umuyoruz” dedi.

Bir kullanıcı profili fotoğrafına tıklandığında kaybolan mesajlar boy gösterecek, bunlara yönelik diğer kullanıcıların tekrarlama, beğenme, karşılık verme, yorum yapma gibi seçenekleri olmayacak.

‘Oysa biz sadece edit düğmesi istiyorduk’

Ancak birçok kullanıcı bu haber karşısında diğer sosyal medya platformlarındaki özellikleri değil, sadece tweetleri yeniden düzetlme ve düzenleme özelliği talep ederken, onun yerine kendilerine 24 saat sonra kaybolma özelliği takdim edilmesinden yakındı.

Good grief, Twitter. Stop making it so much more than it needs to be. Nobody wants Facebook-type features. People just want an edit option, for crying out loud. #RIPTwitter — Chris Day (@williemoeday) March 4, 2020

Twitter: we have a new feature called Fleets Everyone: but all we wanted was a edit button Twitter: you can now tweet stories that last for 24 hours Everyone:#RIPTwitter pic.twitter.com/me6RAFHFNG — Alastair McKenzie🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@Mckenzieas93) March 5, 2020

Beykpour ise “Fleets” Facebook ve Instagram’ın ‘Hikayeler’ özelliğine benzese de kendilerinin birkaç önemli değişiklik yaptığını savundu.

“Fleets” özelliğinin küresel olarak ne zaman devreye gireceği belli değil.