Bir günde yapılan aşı sayısı açıklandı

Corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Yapılan aşı sayısıyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 863 bin 433 doz aşı yapıldığını aktardı.

Koca, paylaşımında vatandaşlara çağrıda bulunarak “Yarın randevu alın, Covid-19’a karşı şartları siz de lehinize çevirin” ifadelerini kullandı.

“ANNE KIZ AŞIDA”

Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı başka bir paylaşımda da “Anne kız aşıda. 26 yıllık hemşire Ülkü Arslan, Aydın Devlet Hastanesinde görevli. Covid-19’a yakalandığında hastalığı kızına da bulaştırdı. Sağlığına kavuşunca kızının aşısını kendi elleriyle yaptı. Çalıştığı poliklinikte günde ortalama 2.400 kişiye aşı uygulanıyor” dedi.

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