Bir hafta boyunca ayı saldırısına uğradı: SOS mesajı sayesinde kurtarıldı

ABD’nin Alaska eyaletinde bir hafta boyunca bir boz ayı saldırısına uğrayan bir adam şans eseri kurtarıldı. Adamın bir maden kampındaki kulübenin üzerine yazdığı SOS yazısı, bulutlu hava nedeniyle rota değiştiren bir helikopter tarafından fark edildi.

Duvar’ın New York Times gazetesinden aktardığı habere göre, 50-60’lı yaşlarında olduğu belirtilen adam Alaska’nın Nome kentindeki izole bir maden kampında yalnız olduğu sırada ayının saldırısına uğradı.

Ayı, adama saldırarak onu bir nehir kıyısına kadar sürükledi. Silahı bulunan adam kaçıp bir kulübeye sığınsa da, ayının buraya bir hafta boyunca gelip saldırmaya devam ettiği belirtildi.

‘Çatıya SOS ve ‘bana yardım edin’ mesajlarını yazdı’

Habere göre, bu kulübede dış dünyayla iletişimi olmadığı için kimseye haber veremeyen adam çatıya SOS ve “Bana yardım edin” mesajlarını yazdı. Bu mesajlar ancak bir hafta sonra, bir sahil güvenlik helikopterinin bazı bulutlardan kaçınmak için rotasını değiştirmesi sayesinde fark edildi. Mesajı gören pilotlar, ismi açıklanmayan adamın yerde dizlerinin üzerinde beyaz bir bayrak salladığını fark edince bölgeye iniş yaptı. Kulübenin kapısının da ayının saldırıları nedeniyle kırık olduğu belirtildi.

‘Eğer diğer nehir vadisinden geçseydik onu hiçbir şekilde görmezdik’

Sahil güvenlik helikopterinin pilotlarından Jared Carbajal, “Ayının her gece geri döndüğünü ve birkaç gündür uyumadığını anlattı” dedi. İkinci pilot AJ Hammac ise “Zorlanıyordu. Onu bulduğumuzda ellerinin ve dizlerinin üzerinde beyaz bir bayrak sallıyordu. Uzun zamandır orada olduğu belliydi” diye konuştu. Pilotlar, kıyı bölgesinde ölen hayvanları araştıran bazı bilim insanlarını taşımak için bölgede bulunduklarını söylerken, Carbajal “Eğer diğer nehir vadisinden geçseydik onu hiçbir şekilde görmezdik” dedi.