Bir haftada 2 bin 785 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, bir haftada 2 bin 785 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 7-13 Ekim tarihlerinde çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda 391 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilirken 885’i Afgan, 900’ü Suriye, 196’sı Irak, 227’si Filistin, 98’i Fas ve 479’u farklı uyruklu toplam 2 bin 785 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

74 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında 74 organizatör yakalandı, 661 yabancı uyrukluya idari işlem yapıldı. Suçta kullanılan 31 kamyon ve kamyonet ile 10 otomobile de işlem uygulandı. Ayrıca 2 av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği, 8 cep telefonu, 8 SIM kart ve 1600 lira ele geçirildi. (AA)

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