Bir haftada 3 farklı rapor: Önce az, sonra orta, ardından ağır hasarlı…

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinin Ofis semti İstasyon Caddesi’ndeki 8 katlı 32 daireli Elif Apartmanı’na deprem sonrası giden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün görevlendirdiği hasar tespit komisyonundaki inşaat mühendisleri, binanın bodrum katındaki kolon ve kirişler ile binanın giriş katını inceledi. Ancak deprem nedeniyle kapalı olan dükkânlarda herhangi bir inceleme yapmadı.

Ekipler daha sonra “Az hasarlıdır. Oturulmasında herhangi bir sakınca yoktur” diyerek tuttukları raporu sisteme aktardı. Rahat bir nefes alan depremzedelerin bu sevinci kursağında kaldı. Bazı kat malikleri evlerine döndü ancak sevinçleri uzun sürmedi. Ev sahipleri, binanın taşıyıcı kolon ve kirişlerinde çatırdama sesleri geldiğini, evlerdeki bazı duvarlarda kırık ve yarıklar oluştuğunu görünce yeniden inceleme yapılması için hasar tespit komisyonuna ikinci kez başvuruda bulundu.

İKİNCİ İNCELEMEDE “ORTA HASARLI” DEDİLER

Binanın içinde ve bodrum katlarında yeniden inceleme yapan ve kolonları inceleyen hasar tespit komisyonu bu kez aynı bina için “Orta hasarlıdır. Güçlendirme şart” diyerek sisteme bu kez ‘Orta hasarlıdır’ kaydı girdi.

DÜKKÂNLAR AÇILINCA KORKUNÇ MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Deprem nedeniyle işyerlerini açmayan dükkân sahipleri deprem sonrasında dükkânlarını açınca korkunç manzara ortaya çıktı. Dükkân içindeki kolon ve kirişlerin patladığını, betonların un ufak olup döküldüğünü ve paslı demirlerin açığa çıktığını gören, işyeri sahipleri dükkânlarını acil olarak tahliye etti.

DÜKKÂNLARA BAKMADAN RAPOR HAZIRLADILAR

Bu durum üzerine bina sakinleri yeniden Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurdu. Yapılan iki keşif sırasında dükkânların kapalı olduğunu, ancak dükkânlardaki kolon ve kiriş patlamaları nedeniyle üçüncü kez inceleme yapılması talebinde bulundu.

AĞIR HASARLI DENİLEREK MÜHÜRLENDİ GİRİŞLER YASAKLANDI

Yeniden binaya giden ekipler bu kez dükkânlarda inceleme yaptıktan sonra binaya “Ağır hasarlıdır. Oturulması sakıncalıdır” dedi ve sisteme bu kez “Ağır hasarlı” olarak giriş yapıldı. Bunu duyan bina sakinleri apar topar evlerini taşıyarak binayı tahliye etti. Bina yüksek çökme riski taşıdığı için önce güvenlik şeridiyle kapatıldı, ardından da kapısı mühürlenerek giriş ve çıkışlar yasaklandı. Depremzede kat malikleri acil ve plansız bir şekilde taşındıkları için bir kez daha mağdur oldu. Kimi eşyalarını kiraladıkları bodrum katlara yerleştirip akrabalarının yanına yerleşirken, kimi de sokak aralarında kirası ucuz olan depo tarzı dükkânları kiralayarak eşyalarını buraya bırakıp çadıra yerleşmek zorunda kaldı.

MÜTEAHHİT BİZE “BOŞALTIRSANIZ İYİ EDERSİNİZ” DEDİ

SÖZCÜ’ye konuşan bina sakinleri, binanın müteahhidinin de depremden önce kendileriyle aynı binada oturduğunu, ancak az hasarlı olarak verilen ilk rapora rağmen müteahhidin kendi evini boşalttığını belirterek, kendilerine “Beni dinlerseniz, siz de oturmayın. Çıkarsanız iyi edersin, ne olur, ne olmaz” dediklerini ifade ettiler.

Depremzede aileler, üç farklı komisyonun binada inceleme yaptığını ve her birinin kendilerine farklı raporlar verdiğini, bu durumun il genelinde de yaygın olması nedeniyle binlerce kişinin raporlara itirazda bulunduklarını belirttiler. Aileler, “Az hasarlı dedikleri, ‘biz de hasar yok niye hasar verdiniz’ diye itiraz ediyor. Orta olanlar ‘bizim hasarımız ağır’ diyor. Bazıları da ‘az hasarlıdır oturabiliriz’ diyor. Bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyoruz” diye tepki gösterdiler.

Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün az, orta ve ağır hasarlı binaların tespiti için başlattığı çalışmalar sürüyor. Kayıtlara göre 54 bin 487 hasarsız, 20 bin 242 az hasarlı, 1837 orta hasarlı, 1737 bina ağır hasarlı olarak geçiyor. Acil yıkılacak bina sayısı ise 74.