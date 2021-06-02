‘Bir iki koli götürdük, iş adamlarına dağıttık’

Parlemento seçimlerini gözlemlemek için Venezuela’ya gittiklerini belirten Serkan Bayram, Yıldırım’ın gezmek için heyete katıldığını söyledi. Bayram, “Bir iki koli maske ve kit vardı. Toplasan iki koli etmez. Badem şekeri götürdük, baklava götürdük, onu da mı anlatalım” dedi.

Heyette yer alan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç ise gezide Yıldırım’ı bir kez gördüğünü belirtirken, Venezuela’da corona virüsü oranlarının düşük seyrettiğini ve çok az maske kullanıldığını anlattı.

Bayram, iki YSK üyesinin de yer aldığı heyetin 4 Aralık 2020’de THY’nin tarifeli bir seferiyle Venezuela’ya gittiğini söyledi. Masrafları TBMM’nin karşıladığını vurgulayan Bayram, Yıldırım ve iki iş adamının aynı uçakla fakat kendi imkanlarıyla katıldığını kaydetti. Bayram, işadamlarının hem ülkeyi görmek, hem hayır işi için geldiklerini ifade etti.

Bayram, heyetin 6 Aralık’ta seçim sandıklarını gezdiğini, 7 Aralık’ta Maarif Vakfı’na bağlı iki okulu gezip akıllı tahta ihtiyacını karşıladığını, Sağlık Bakanlığı’na ait hastanedeki yanık ünitesini açtıklarını ve Filistin Camisi’nin ihtiyaçlarını giderdiklerini belirtti.

“BAKLAVA GÖTÜRDÜK, ONU DA MI ANLATALIM?”

Bayram, maske ve kit tartışması için şöyle konuştu:

* Giderken kendileriyle beraber 1-2 koli maske ve kit vardı. Gümrüklük iş değil. Tırlar veya gemilerle ihraç edilen mal değil. Toplasan iki koli etmez. Badem şekeri de götürdük, onu da mı anlatalım? Baklava götürdük, onu da mı anlatalım?”

Maske ve kitlerin Türk iş adamları ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını anlatan Bayram, “İhracat babında düşünmemek lazım. Erkam bey hayırsever bir iş adamıdır. Başbakanımızın oğludur. Bir insanı karalamak veya niyet okumak hiçbir Türk vatandaşına yakışmaz” dedi.

Yıldırım’ın bu ülkede yatırımı olmadığını savunan Bayram, ne şekilde davet edildiği sorusu üzerine “Ben Erkam ve Binali beylerin avukatıyım. Venezuela’ya hiç gitmemiş. ‘Buyrun gelin’ dedik” diye konuştu.

“MASKEYE İHTİYAÇ YOKTU”

CHP’li Kılınç, Venezuela’nın Türkiye büyükelçisinin daveti üzerine heyete katıldığını ve seçimleri izlediğini belirterek, şunları söyledi:

“Biz giderken dört kişiydik. Uçakta Binali Yıldırım’ın oğlunu görmedim. Ancak aynı uçakta olduğumuz anlaşılıyor. Otelde otururken, baktım işadamlarıyla çok ilgileniyorlar. ‘Kim bu?’ dedim. Dediler ki: Binali Yıldırım’ın oğlu. Orada o kadar gördüm.”

Maske ve kit kolisi görmediğini anlatan Kılınç, “Bana yardımdan söz edilmedi. Ben AKP’lilerle muhatap olmadım. Yıldırım’ın oğluyla diyalogum olmadı” dedi.

Venezuela’da corona virüsü değerlerinin yüksek olmadığını anlatan Kılınç, “Oranın düşük olduğunu söylediler. Maske takan çok azdı” dedi.

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