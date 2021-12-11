Bir ilde daha toplu ulaşıma zam

Düzce’de toplu ulaşım araçlarında kullanılan bilet fiyatları yüzde 20-42.8 aralığında zamlandı. Yeni zamla birlikte 2,90 olan tam bilet fiyatı 3,50 TL’ye; 1,85 TL olan öğrenci bileti 2.25 TL’ye ve 3,5 TL olan kullanımlık bilet fiyatı ise TL 5 TL’ye yükseldi.

Düzce Belediyesi’nin aralık ayı meclis toplantısında toplu ulaşıma zam kararı çıktı.

Toplu ulaşım araçlarında kullanılan bilet fiyatları yüzde 20-42.8 aralığında arttı.

Yeni zamla birlikte 2,90 olan tam bilet fiyatı 3,50 TL’ye; 1,85 TL olan öğrenci bileti 2.25 TL’ye ve 3,5 TL olan kullanımlık bilet fiyatı ise TL 5 TL’ye yükseldi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI KARARI

Düzce Belediyesi Meclis üyeleri, son birkaç yıldır pandemi dolayısıyla yoğun çalışma içinde olan sağlık çalışanlarının 2021 yılının sonuna kadar ücretsiz bir şekilde toplu taşıma araçlarından yararlanmasını kararlaştırdı.

51 gündem maddesinin görüşülmesinin ardından meclis 2022 yılında toplanılmak üzere sona erdi. (İHA)



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