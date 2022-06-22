Bir inat uğruna 142 bin hektar orman yok oldu

Geçen yıl çıkan büyük orman yangınlarında dönemin Tarım Bakanı Pakdemirli THK’nın elindeki uçakları ısrarla kullandırmadı. “Bunlar hurda” dedi. Rus uçaklarına 1.2 milyar ödedi. Pakdemirli görevden alındı, durum değişti.

Yavuz ALATAN

Geçen yıl çıkan büyük orman yangınlarında 142 bin hektar alan kül oldu.

Dönemin Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli THK’nın elinde yangın söndürme uçaklarını ısrarla kullandırmadı ve “Bunlar hurda, antika, uçamaz” dedi.

Rus kiralık uçaklarına da 1.2 milyar ödedi. Pakdemirli görevden alınınca durum değişti. Her biri 60 milyon dolar olan THK uçakları eksiklikleri giderilerek yangına müdahaleye hazır hale getirildi.

‘THK UÇAKLARI EN İYİSİ’

THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya “THK’nın 6 uçağından 4’ü hazır” dedi. Kaya şöyle konuştu: Hurda denilen uçaklar en az 5 yıl daha kullanılacak. Uçuş personelini yeniden göreve çağırdık. Yeni uçakların fiyatları 60 ile 80 milyon dolar arasında değişiyor. Elimizdekileri uçabilir hale getirdik. Bu yıl orman yangınlarına THK olarak biz de müdahale edeceğiz.

THK uçakları ile yüzlerce yangına müdahale eden usta pilot Suat Al da SÖZCÜ’ye konuştu. Al şunları söyledi: THK uçakları bu işte en iyisidir, THK’yı yok etmek için çalıştılar. Türkiye’nin ilk yangın söndürme uçağı pilotuyum. 43 yıldır uçuyorum ve 39 ayrı tipte uçak kullandım. Biz alevlerin üzerine 15-20 metreden su atar söndürürüz. Kiralık Rus uçağındaki pilot risk almaz, 100 metreden atınca su aşağı inene kadar 1200 derece alevin içinde buharlaşır.

Bugün THK’nın elindeki CL-215 tipi Kanada yapımı uçaklar dünyanın da kullandığı en iyi yangın söndürme uçağıdır. Rus kiralık uçakları büyüktür ve düz arazide başarılı olur, dağlık arazide zor manevra yapar. Bizim en az 15 yangın söndürme uçağına ihtiyacımız var. Satın alacaksın. Çanakkale, İzmir, Antalya, Muğla ve Gaziantep’te konuşlanıp hazır bekleyecek. Bu vatanı, bu ülkenin pilotları korur.

RUS UÇAKLARINA 1.2 MİLYAR ÖDEDİ

Tarım eski Bakanı Bekir Pakdemirli THK uçakları yerine Ruslar’a 1.2 milyar ödedi.