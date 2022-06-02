Bir isim daha AKP’den istifa etti! 5 günde üçüncü…

AKP Elazığ İl Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı, AKP Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk’tan sonra Aydın’ın Nazilli İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ateş Akkaya da ‘Üzülerek” istifa ettiğini açıkladı.

Latif SANSÜR

AKP‘de son 5 günde üç Kadın Kolları Başkanı istifa etti. İlk istifa haberi 28 Mayıs günü Elazığ’dan geldi. AKP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Canan Şavlı, “Parti içerisinde istediğim şekilde çalışabilme olanağım yoktu” diyerek görevinden istifa etti.

Dün de AKP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir’in yakın arkadaşı, Düzce Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk’un “2023 hedefine ilerlerken hem iş hayatımı, hem ailemi, hem de kadın kolları başkanlığında beklenen yüksek performansı göstermem mümkün görünmüyorken görevi layığıyla yapma adına” diyerek istifasını duyurdu.

NAZİLLİ KADIN KOLLARI BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ

iki dönemdir AKP Aydın Nazilli İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapan Serpil Ateş Akkaya’da, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifa kararını önceki gün sosyal medya hesabından duyuran AKP’li Akkaya, “Son günlerde yaşadığım rahatsızlık sebebiyle üzülerek de olsa, 2 dönemdir yapmış olduğum Kadın Kolları başkanlığımdan istifa ediyorum” dedi.

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