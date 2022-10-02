Bir kadın vahşeti daha… Eşini öldürüp kaçtı

Isparta’da Yadigar Işık (38), tartıştığı eşi Sezer Işık tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Yadigar Işık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre ormanda bulunan ağılda Yadiğar Işık, kocası Sezer Işık ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

EŞİNE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesiyle Sezer Işık, yanında taşıdığı tabancayla eşi Yadigar Işıka ateş etti. silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Yadigar Işık, ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Yadigar Işık hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan Sezer Işıkın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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