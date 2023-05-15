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15 Mayıs 2023
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Bir kadın vahşeti daha! Son sözleri yürek yaktı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

U.C, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 3371. Sokak’ta boşanma aşamasındaki eşi Burcu C. ile tartıştı.

Tartışma sırasında U.C, karısını, kayınbiraderleri S.Ş. ve H.Ş. ile kendi halası M.Ç’yi silahla yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Burcu C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SON SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan U.C’nin kullandığı silaha el konuldu.

Öte yandan Burcu C’nin ölmeden önce yakınlarına “Çocuklarıma iyi bakın, size emanet.” dediği öğrenildi. (AA)

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