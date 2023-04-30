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30 Nisan 2023
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Bir kadın vahşeti daha! Yeşim feci şekilde can verdi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde çalışan Başaran Çevikoğlu, otomobille takıntılı olduğu Yeşim Sönmez’in evinin önüne geldi.

Yeşim Sönmez de motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı. Çevikoğlu, kadının önünü kesince ikili arasında tartışma çıktı.

BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN VURDU

İddiaya göre Başaran Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Yeşim Sönmez’e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan kadını gören mahalle sakinleri durumu, sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA…

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Başaran Çevikoğlu ise Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde polis tarafından yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı.

12 YAŞINDA ÇOCUĞU VARDI

Başaran Çevikoğlu’un bir süredir Yeşim Sönmez’i rahatsız ettiği belirtildi. Yeşim Sönmez’in daha önce evlenip boşandığı ve 12 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi. (DHA)

Alaturka Online
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