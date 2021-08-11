Bir kamyon dolusu kaçak göçmeni sokağa bırakıp kaçan şoför yakalandı

İstanbul Sultangazi’de Afgan uyruklu kaçak göçmenleri sokağa bırakarak kaçtığı iddia edilen kamyon sürücüsü yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 2 gün içerisinde 934 kaçak göçmen yakalandığı öğrenildi.

HABIP ATAM

Sultangazi’de kaçak göçmenlerin bir kamyondan sokak ortasına bırakıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler polisi de harekete geçirdi. İlçe ekipleri ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, o kamyon sürücüsünün N.Y. olduğu belirlendi. N.Y. düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

2 GÜNDE 934 GÖÇMEN

Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, İstanbul polisinin kaçak göçmenlerle ilgili çalışması da hız kesmeden devam etti. İl genelinde 9-10 Ağustos tarihlerinde kaçak ve vize süresi dolmuş düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen çalışmada 373’ü Afganistan, 206’sı Suriye uyruklu 934 kişi yakalandı. Muhafaza altına alınan şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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