50.1 F
Los Angeles
31 Mart 2023
AnasayfaHaberlerGündemBir kuyruktan çıkıp diğerine koşuyorlar… Nereye baksan acı, nereye baksan sefalet…

Bir kuyruktan çıkıp diğerine koşuyorlar… Nereye baksan acı, nereye baksan sefalet…

Alaturka Online
Alaturka Online

Başta kentin merkezlerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün bulunduğu Atatürk Bulvarı olmak üzere kentin farklı semtlerinde, çeşitli gönüllü yardım dernekleri ile kamu yardım kuruluşlarının dağıttığı kahvaltılık, iftar ve sahur yemeği, giyecek gibi yardımlardan almak isteyenlerin oluşturduğu kuyrukların boyu uzadıkça uzuyor.

Kuyrukların sayısı özellikle sahur ve iftar saatlerinde artıp, uzuyor.

Atatürk Bulvarı’nda depremden sonra kurulan bir vakfın yardım çadırında vatandaşlara salatalık, domates, reçel, bal, peynir ve ekmekten oluşan kahvaltı paketleri dağıtılıyor.

Vakıf, akşam ise iftar yemeği veriyor. Görevliler, bu yardımlardan günde ortalama 30- 35 bin kişinin yararlandığını belirtiyor.

Bu arada Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman’a gönderilen portakal ve mandalinalar da depremzede vatandaşlara ikram ediliyor.

Yüzlerce evin hasar gördüğü veya kullanılmaz hale geldiği kentte, bir yandan da enkaz çaldırma çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlardan bazıları bir an önce hasar tespiti için, bazıları da yapılan tespitlerle ilgili itirazlarını iletmek için ilgili kamu kurumlarının önünde de kuyruk oluşturuyor.

Gündem
Önceki haber
Gültekin Uysal’dan ‘Muharrem İnce’ açıklaması
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,399BeğenenlerBeğen
16,220TakipçilerTakip Et
3,501TakipçilerTakip Et
7,711TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States