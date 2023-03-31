Bir kuyruktan çıkıp diğerine koşuyorlar… Nereye baksan acı, nereye baksan sefalet…

Başta kentin merkezlerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün bulunduğu Atatürk Bulvarı olmak üzere kentin farklı semtlerinde, çeşitli gönüllü yardım dernekleri ile kamu yardım kuruluşlarının dağıttığı kahvaltılık, iftar ve sahur yemeği, giyecek gibi yardımlardan almak isteyenlerin oluşturduğu kuyrukların boyu uzadıkça uzuyor.

Kuyrukların sayısı özellikle sahur ve iftar saatlerinde artıp, uzuyor.

Atatürk Bulvarı’nda depremden sonra kurulan bir vakfın yardım çadırında vatandaşlara salatalık, domates, reçel, bal, peynir ve ekmekten oluşan kahvaltı paketleri dağıtılıyor.

Vakıf, akşam ise iftar yemeği veriyor. Görevliler, bu yardımlardan günde ortalama 30- 35 bin kişinin yararlandığını belirtiyor.

Bu arada Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman’a gönderilen portakal ve mandalinalar da depremzede vatandaşlara ikram ediliyor.

Yüzlerce evin hasar gördüğü veya kullanılmaz hale geldiği kentte, bir yandan da enkaz çaldırma çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlardan bazıları bir an önce hasar tespiti için, bazıları da yapılan tespitlerle ilgili itirazlarını iletmek için ilgili kamu kurumlarının önünde de kuyruk oluşturuyor.