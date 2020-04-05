Bir mahalle daha karantinaya alındı

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yaşanan corona virüs salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan yeni kararlar açıklandı:

CORONA VİRÜSÜ VAKALARI TESPİT EDİLDİ

“Ramazan Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda corona virüsü vakaları tespit edildi. Olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında olan kişiler bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda corona virüsü salgınının kontrol altına alınması amacıyla Ramazan Mahallesi’nde 5 Nisan’dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi.”

2 Nisan’da da Kabataş ilçesi sınırlarındaki Elbeyi Mahallesi karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlar kapatılmıştı. (İHA)