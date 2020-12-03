Bir monolit daha ortaya çıktı: Bu sefer Kaliforniya

18 Kasım’da Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından tesadüfen uzun ve parlak metal monolitin keşfedilmesinin üzerinden daha bir ay geçmemişken yeni bir monolit Kaliforniya’da ortaya çıktı.

Orta Kaliforniya kıyısındaki küçük kasaba olan Atascadero’da yayın yapan yerel bir gazete, gümüş renkli monolitin Pine dağının üstünde bulunduğunu, yerli yürüyüşçülerinin bölgeye akın edip, fotoğraflarını çekip internette paylaşmasına neden olduğunu yazdı.

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Haberde yapıyla ilgili “Paslanmaz çelik yapılmış gibi görünen üç kenarlı dikilitaş, 10 fit (3.048 metre) uzunluğunda ve 18 inç (45.72 sm) genişliğinde” ifadeleri yer aldı.

‘Çok sağlam değil, devrilebilir’

Kayaların içinde sıkıca monte edilmiş Utah monolitiden farklı olarak Kaliforniya monoliti, gazeteye göre, çok da sağlam yerleştirilmiş değil ve muhtemelen itilmesi halinde devrilecek.

Utah eyaletinin ücra bir bölgesinde 18 Kasım’da bulunan ve geçen cuma aniden ortadan kaybolan ‘monolit ise 4 kişilik bir grup tarafından yıkılıp el arabasıyla götürülmüştü. Grupta yer alan Sylvan Christensen, monolitin meraklı birçok insanın akınına uğradığını ancak bölge altyapısının bunu kaldıramadığını ve bunun bölgeye ve doğaya zarar verdiğini belirterek, yaptığı eylemi şu ifadelerle savunmuştu: “Eğer sizden alınmasını istemiyorsanız, kişisel eşyalarınızı kamusal arazilerde bırakmayın.”

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Ancak Utah monolitinin akıbeti belli olsa da kim tarafından yapıldığı ve oraya yerleştirildiği henüz bir muamma.

Kaliforniya otaya çıkan monolit, Utah monolitinin ilk kopyası değil. Bir monolit daha Romanya’da ortaya çıkmıştı.

Geçen hafta Romanya’nın kuzeyindeki Piatra Neamt kentine bağlı Batca Doamnei tepesinde beliren üçgen şeklindeki monolit, pazartesi gecesi gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Söz konusu monolitin de nereden geldiği hala bilinmiyor.