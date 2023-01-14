Bir otobüs daha devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Dün de Bolu’da devrilen yolcu otobüsünde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi de yaralanmıştı.

Sivas’ta geri gönderme merkezine götürülen göçmenleri taşıdığı belirtilen, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otobüs, Malatya-Kayseri kara yolu Mazıkıran mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. (AA)