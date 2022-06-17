Bir polis daha çocuğunu öldürüp intihar etti

İzmir’in Gaziemir ilçesinde iddiaya göre cinnet getiren polis memuru, iki çocuğunu tabancasıyla öldürdükten sonra aynı tabancayla yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Gaziemir ilçesi 9 Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru M.A., iddiaya göre cinnet getirerek çocukları S.A. ve D.S.A.’ya beylik tabancasıyla ateş etti. Ardından aynı tabancayla kendisini vuran M.A., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede polis memuru M.A. ile çocuklarının hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çevrede çalışma yürüttü. Cenazeler, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İZMİR VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan olayla ilgili İzmir Valiliği de bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru M.A., 17.06.2022 tarihinde Gaziemir ilçesindeki evinde cinnet geçirerek çocukları S.A. ve D.S.A.’yı beylik silahıyla ateş ederek öldürmüş ve aynı silahla intihar ederek yaşamına son vermiştir. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi. (İHA)

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