Bir polis memuru daha intihar etti

İstanbul Şişli’de polis memuru E.S., ilçe emniyet müdürlüğü binasında, silahıyla kendine ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.S., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.S., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasındaki boş bir odada, silahıyla kendine ateş etti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan E.S., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, polis memuru E.S.’nin 2021 ve 2022 yıllarında düzenli olarak psikolojik destek aldığı belirtildi. E.S.’nin uzman eşliğinde yapılan görüşmeler sonucunda, görevine devam etmesinde sakınca görülmediğinin belirlendiği ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis memuru E.S.’nin böbrek hastası olması nedeniyle ameliyat edildiği, bu süreçte İl Emniyet Müdürlüğünce maddi ve manevi destekte bulunulduğu kaydedildi. Açıklamada, “Tüm teşkilat mensuplarımızı derinden üzen intihar olayında varsa ihmali olanların tespit edilmesi için de soruşturma açılmıştır” ifadeleri yer aldı.

İlginizi Çekebilir Emniyet-Sen Başkanı Sezer: ‘İntihar eden polis sayısı 24’ten çok fazla, ispatlarım’ İlginizi Çekebilir Polis memuru intihar etti, iki aile defin yeri için mahkemelik oldu İlginizi Çekebilir ‘Polisler neden intihar ediyor’