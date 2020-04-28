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Bir sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti

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Alaturka Online
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Daha önce kanser tedavisi gören ve bu hastalığı yenip hastanedeki görevine yeniden başlayan iki çocuk annesi Tuğba Kuşdemir, corona virüsüne yenik düştü.

Atatürk Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybeden hemşire Tuğba Kuşdemir için hastanede tören düzenlendi. Kuşdemir’in cenaze törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, ”Atatürk Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tuğba Kuşdemir vefat etmiştir. Personelimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz” denildi. (İHA)

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