Bir şehir alarm veriyor! Vaka sayısı fırladı, yüzde 100’den fazla artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısının gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

YÜZDE 100’DEN FAZLA ARTIŞ VAR

Bakan Koca’nın paylaştığı haritada, Siirt dikkat çekiyor. 3-9 Temmuz tarihlerine ait veriye göre, 231.67 olan kentteki vaka sayısı, 10-16 Temmuz tarihlerine ait haritada 471.57’ye yükseldi.

Verilere göre, kentteki artış 239.90 olarak gerçekleşti.

Son bir haftada vaka sayısının en çok Siirt’te arttığını açıklayan Bakan Koca, “Aşı ile toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak zorundayız. Sevdiklerinizi tehlikeye atmayın” mesajına yer verdi.

BİNGÖL VALİLİĞİ: YENİ ACILAR YAŞAMAMAK İÇİN LÜTFEN

Kentteki vaka sayılarının hızla arttığını belirten Bingöl Valiliği, vatandaşları, “Kendinizin ve toplumun sağlığı için, kısıtlama günlerine tekrar dönmemek için, henüz olmadıysanız lütfen aşınızı bir an evvel olun. Yeni acılar yaşamamak için lütfen maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine hassasiyetle uyalım, ertelemeden aşılarımızı olalım. Güç tedbirde” ifadeleriyle uyardı.

VALİ “UYKU BİZE HARAM” DEMİŞTİ

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 18 Temmuz’da, beraberinde İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ile Güres ve Aydınlar caddelerinde vatandaş ve esnafı gezerek aşının koruyuculuğunu anlatmış, aşı yapılması uyarısında bulunmuştu.

“GÜNLÜK VAKALARIN YÜZDE 80-90’I DELTA VARYANTI”

Aşılama oranlarını yükseltmek için sağlık ekiplerinin il genelinde yoğun bir çaba içinde olduğunu ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, şunları söylemişti:

* Geçen yıl eylül, ekim ve kasım ayları salgın en yüksek seviyedeydi. Maalesef temmuz ayında günlük vaka olarak bunun çok üzerine çıktık.

* Günlük vakaların yüzde 80-90’ı Delta varyantı. Dolayısıyla çok daha hızlı bulaşıyor ve virüsün ömrü daha uzun. Kendimizi çok daha fazla korumamız gerekiyor.

* Elimizde her zaman bir gücümüz vardı; maske, mesafe ve temizlik.

* Evimizde, iş yerimizde, sokakta ve caddede her yerde kendimizi, ailemizi ve toplumu korumak zorundayız.

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