Bir şehir için daha uyarı geldi: Metrekareye 50 kilogram yağış!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bugün itibariyle başlayıp yarın sabaha kadar devam etmesi beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.00’dan itibaren Sakarya çevrelerinde zamanla beklenen sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı ve metrekareye 21 kilogram ile 50 kilogram arası yağış düşebileceği ifade ediliyor.

Yağışların Sakarya’nın kuzey ve doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. SASKİ ekiplerimiz şehrin genelinde teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımız yaşanabilecek her türlü olumsuzluk durumunda SASKİ 185 ve ALO 153 Çözüm Masası hatlarımıza ulaşabilirler” denildi. (İHA)

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