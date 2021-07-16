Bir şehre dikkat çeken Koca: Bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüsü salgınına karşı aşılamadaki son durumu paylaştı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 62.45, ikinci doz ortalaması yüzde 32.07, birinci, ikinci ve üçüncü doz ortalaması ise 62 milyon 244 bin 821 oldu.

“BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAMAYI HAK ETTİ”

Bakan Koca, Balıkesir’in artık mavi kategoride olduğunu belirterek “Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti” dedi.

İLK SIRADA MUĞLA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,8 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA BİTLİS’TE

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 34,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.

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