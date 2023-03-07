Bir skandal daha! Hastanede ölüme terk edilmişlerdi…

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde ölüme terk edilmişken, bir tesadüf sonucu gönüllü arama kurtarma ekibinin ulaştığı 1’i bebek 14 kişinin aileleri, yakınlarıyla ilgili olarak kimsenin kendilerine bilgi vermediğini söyledi.

YAKINLARI ORTAYA ÇIKTI

Yayımlanan fotoğraflarda anneannesi Zeynep Hallaçoğlu’nu (81) gören Kübra Özdemir, SÖZCÜ Muhabirine ulaşarak aradan bir aydan fazla süre geçmesine karşın hala hiçbir bilgiye ulaşamadıklarını belirtti.

“O GÖRÜNTÜLER” DE ANNEANNESİNİ GÖRDÜ

Zeynep Hallaçoğlu’nun kolon kanseri ve ciğerlerinde iltihaplanma olduğu için yaklaşık bir aydır söz konusu hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Kübra Özdemir, “Doktor yoğun bakıma almıştı. Depreme hastanede yakalandı. Deprem sonrası biz de can derdine düştük. ‘Nasılsa hastanededir’ dedik. Annem Nurten Hallaçoğlu kalp hastası olduğu için yanından ayrılamadım. Görgü tanıkları anneannemin yaşadığını söylüyorlardı. Sonrasında hastanenin tüm birimlerini aradım kimseden bilgi alamadım. Nereye sevk edildiler, öldü mü yaşıyor mu bilmiyoruz” dedi.

“ÖLÜME TERK EDİLDİKLERİNE İNANAMIYORUM”

Zeynep Hallaçoğlu’nun hastanede yattığı süreçte tüm tedavileri yapıldığını söyleyen Özdemir, “Deprem kıyamet gibiydi. Ölüme terk edildiklerine inanamıyorum çünkü bu hiçbir hastane kuralına ve insanlığa sığmaz. Ölüme terk edilmek değil de acaba alındıklarını düşünüp de mi unuttular. Eğer öyle bir şey de yapıldıysa hesabını Allaha versinler, biz Allah’a havale ediyoruz. Bizim önceliğimiz ölü ya da diri anneanneme ulaşmak, o bize yeter” şeklinde konuştu.