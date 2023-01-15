Bir soba faciası daha

Yazan:
Alaturka Online
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Dün Bursa’da 8’i çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği soba faciasının izleri tazeyken  Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinden de acı bir haber geldi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet ve Esma Demirci çifti hayatını kaybetti.

Altınova Mahallesi’ndeki tek katlı evde yaşayan Mehmet Demirci, evin giriş kapısının önünde hareketsiz yatarken bulundu.

Eve giren Demirci’nin yakınları, eşi Esma Demirci’nin de hareketsiz yattığını fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Çiftin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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