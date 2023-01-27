Bir son dakika transfer daha! ( 27 Ocak Cuma ) Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’da sıcak gelişmeler…

FENERBAHÇE, OOSTERWOLDE’YE 4 KATI ÜCRET VERECEK
Fenerbahçe, Parma’nın sol beki Jayden Oosterwolde transferinde sona yaklaştı. 21 yaşındaki Hollandalı sol bekle her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, İtalyan kulübüyle bonserviste de prensipte anlaştı. Parma’da yıllık 200 bin Euro kazanan Hollandalı sol bek Fenerbahçe’de yılda 800 bin Euro kazanacak. Parma, Fenerbahçe’nin daha önceki tekliflerini geri çevirmişti.
7+1 MİLYON EURO BONSERVİS
Sarı-lacivertliler, son olarak 7 milyon Euro+1 milyon Euro bonus içeren bir teklif sundu ve beklemeye başladı. Hollandalı sol bek de menajeriyle birlikte Parma ile görüşerek, Fenerbahçe’ye gitmek istediğini belirtti. Parma’nın da Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmeye çok yakın olduğu ifade ediliyor. Hollandalı futbolcu çubuklu formayı giydiğinde önceki ücretini dörde katlamış olacak. 21 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde sol bek dışında sol stoper de oynayabiliyor. Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve tekniği ile göz dolduruyor. (TAKVİM)
RASHICA GELİŞMESİ
Galatasaray, sezon başında Norwich’ten kiraladığı Milot Rashica’nın bonservisini almak istiyor. Sarı-kırmzılılar, Norwich’ten transfer önceliği sözü alırken İngiliz ekibinin Championship’teki durumu belirleyici olacak. (Sabah)
ALTAY’A 20 MİLYON TL
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay Bayındır’la yeni kontrat için her konuda anlaşma sağladı. 24 yaşındaki oyuncu, yıllık 20 milyon TL’ nin üzerinde bir ücret alacak. (AKŞAM)
70 MİLYON EURO BEKLENTİ!
Galatasaray’da Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira, Leo Dubois, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün’e gelen tekliflerin ardından sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuların olası satışından 70 milyon Euro gelir bekliyor. (AKŞAM)
SÜRPRİZ 6 NUMARA
Beşiktaş’ta 6 numara transferi için Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan’ın yanı sıra Ferancvaros forması giyen Aissa Laidouni için de pazarlıklar devam ediyor. (Milliyet)
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ KARŞI KARŞIYA
Son olarak Tigres forması giyen ve şu an boşta olan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Florian Thauvin, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a önerildi. İki dev, Florian Thauvin için kapsamlı rapor isetdi. Son olarak Meksika’nın Tigres takımında forma giyen ve 23 Ocak’tan beri boşta olan Fransız yıldız Florian Thauvin’in menajeri, oyuncusunu Süper Lig’in iki devine sundu. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yıldız oyuncunun şartlarını değerlendireceği ve buna göre hareket edeceği belirtildi. (Takvim)
MOHAMED KABA HAMLESİ
Beşiktaş’ın orta saha transferi adına gündemine gelen isimlerden biri de Valenciennes forması giyen Mohamed Kaba’ydı. Siyah-Beyazlılar, 21 yaşındaki orta saha için kulübüne resmi teklifini iletti. Beşiktaş, Kaba için Valenciennes’e 3 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. Beşiktaş’ın teklifini reddeden Valenciennes’in 5 milyon Euro bonservis talebinde bulunduğu aktarıldı.
MATETA TAMAM
Golcü arayışlarına son sürat devam eden Galatasaray’da flaş gelişme… Chelsea’den Fofana için beklenen olumlu yanıt bir türlü gelmeyince Mateta transferine ağırlık veren Galatasaray, çok kısa sürede büyük mesafe kat etti. Fransız santrforla el sıkışan Sarı-Kırmızılar, şu sıralarda Crystal Palace ile pazarlık halinde. (Fanatik)
HATAYSPOR LINCOLN’Ü İSTİYOR
Hatayspor, Fenerbahçe Yönetimi ile iyi ilişkilerini kullanarak başarılı futbolcu Lincoln’ü sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Güney ekibi, hem Sarı-Lacivertli kulüple hem de oyuncu tarafıyla temasta. Transferin 1 hafta içinde netleşmesi bekleniyor. (Fanatik)
KALECİ SÜRPRİZİ!
Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’de devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Bir kalecinin transfer edilebileceği haberleri de gündeme geliyor. Bu doğrultuda ilk olarak Salvatore Sirigu’nun ismi anıldı. PSG ’den ayrılmaya hazırlanan Keylor Navas, yine ilk tercih konumunda.
KALECİ SÜRPRİZİ!
Fenerbahçe Yönetimi, tüm şartları zorlayacak. Livakovic’in muhtemel 3 adresi olduğu kaydedilerek bunların İspanyol ekibi Villarreal, İngiliz takımı Nottingham Forest ve Fenerbahçe olduğunu belirtti.