Bir son dakika transfer daha! ( 27 Ocak Cuma ) Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’da sıcak gelişmeler…

7+1 MİLYON EURO BONSERVİS

Sarı-lacivertliler, son olarak 7 milyon Euro+1 milyon Euro bonus içeren bir teklif sundu ve beklemeye başladı. Hollandalı sol bek de menajeriyle birlikte Parma ile görüşerek, Fenerbahçe’ye gitmek istediğini belirtti. Parma’nın da Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmeye çok yakın olduğu ifade ediliyor. Hollandalı futbolcu çubuklu formayı giydiğinde önceki ücretini dörde katlamış olacak. 21 yaşında ve 1.89 boyunda olan Jayden Oosterwolde sol bek dışında sol stoper de oynayabiliyor. Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve tekniği ile göz dolduruyor. (TAKVİM)