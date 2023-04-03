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3 Nisan 2023
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Bir telefonla milyonluk vurgun

Alaturka Online
Alaturka Online

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler Şeniz K.’yi telefonla arayarak kendi hesaplarına 1,5 milyon lira göndermesini istedi.

Parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayan  Şeniz K. suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen polis ekipleri 8 şüpheliyi İstanbul Şişli’de yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan detaylı incelemede 8 şüphelinin ülke genelinde aynı yöntemle 7 dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Toplamda 2 milyon 750 bin TL dolandırıcılık yaptıkları anlaşılan şüphelilerden 7’si tutuklanırken 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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