Bir temel atma skandalı daha…





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart Cuma günü depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay’da temel atma törenlerine katıldı.

Defne Devlet Hastanesi’nin temelini canlı yayında dar açıyla yayınlanan görüntünün geniş açı ile çekilen fotoğrafında, Erdoğan’ın beton döktüğü yerin aslında temsili bir nokta olduğu görüldü. Ortaya çıkan görüntüye sosyal medyadan tepki yağdı, dökülen temsili temel bir gün sonra kaldırıldı.

Ardından Defne’deki aynı sahnenin Antakya’da da yaşandığı ortaya çıktı. Antakya Yeni Devlet Hastanesi’nin temeli yine Defne’deki gibi küçük bir alana beton dökülerek atıldı.

Burada da canlı yayında dar açıyla yayınlanan görüntülerin geniş açıyla çekilen fotoğrafında bir miktar demirin bulunduğu küçük bir alanda betonun döküldüğü görüldü. O anlarda ve sonrasında çekilmiş fotoğraflar sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

İSKENDERUN’DA DA AYNI MANZARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Hatay’da gerçekleştirdiği temel atma törenlerinde bir skandal daha yaşandığı belirlendi.

İskenderun Devlet Hastanesi temel atma töreninde “Deniz kumu değil ha! Mıcırıyla, çimentosuyla, demirleriyle dört dörtlük adımları atıyoruz” sözlerini kullanırken burada da çok küçük bir alana beton döküldüğü çekilen fotoğrafta görüldü.