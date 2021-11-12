Bir termik santral daha satılıyor

Ankara’daki Çayırhan Termik Santrali, arazilari ve maden sahalarının bütün olarak satışına karar verildi. Cumhurbaşkanı Kararı, Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Elektrik Üretim A.Ş.’a (EÜAŞ) Çayırhan Termik Santrali ve santral kullanımındaki araziler, maden sahaları, ruhsatlar ve taşınır mallar bütünüyle özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Santralle ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Santral’in, “Varlık Satışı” yöntemi ile EÜAŞ adına kayıtlı ruhsatların ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının “İşletme Hakkının Verilmesi” yentemi ile bir bütün halinde özelleştirilmesine karar verildi.

Kararla özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanması öngörüldü.

NELER VAR?

Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verilen Ankara Nallıhan İlçesi’ndeki taşınır ve taşınmazlar şöyle:

EÜAŞ’a ait Çayırhan termik Santrali’nin kullanımındaki taşınmazlar,

Çayırhan Linyit İşletmesi’nin kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlar,

EÜAŞ adına kayıtlı 23405 ve 30963 numaralı ruhsatlar ve bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları,

Uluköy ve Karaköy mahallelerinde bulunan taşınmazlar…

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