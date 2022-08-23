Bir torpil skandalı daha: Kız, oğul, yeğen ve partili belediyesi

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den Konya’nın Yalıhüyük Belediye Başkanlığını kazanan Hasan Koçer, belediyeyi kızının ve oğlunun yanı sıra akrabalarıyla doldurdu.

Müslüm EVCİ

Milyonlarca vatandaş işsizlikle boğuşurken, kamuoyunun tepkiyle karşıladığı akraba atamalarına bir yenisi daha eklendi.

“BELEDİYE AKP’LİLERİN AİLE ŞİRKETİ HALİNE GELMİŞ”

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Konya’nın Yalıhüyük İlçe Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturan Hasan Koçer’in, belediyeyi kızının ve oğlunun yanı sıra akrabalarıyla doldurduğunu söyledi. AKP İlçe Başkanı ve AKP’li belediye meclis üyelerinin de yakınlarının belediyede işe başlatıldığını ifade eden Yokuş, şunları söyledi:

*Yalıhüyük Belediyesi adeta AKP’lilerin aile şirketi haline gelmiş. 31 Mart seçimlerinden sonra belediye başkanı olan Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, belediyeyi kendisinin ve diğer AKP’lilerin akrabalarıyla doldurmuş.





İSİMLERİ TEK TEK AÇIKLADI

Yokuş’un belediyede işe alındığını söylediği kişilerin isimleri şöyle:

-Belediye Başkanı Hasan Koçer’in kızı Ümmiye Koçer, millet bahçesinde personel

-Belediye Başkanı Hasan Koçer’in oğlu Murat Okan Koçer, itfaiye personeli

-Belediye Başkanı Hasan Koçer’in yeğeni Hakan Demir, millet bahçesi personeli

-Belediye Başkanı Hasan Koçer’in kayınbiraderi Mehmet Tuna, belediye personeli

-AKP’li Belediye Meclis Üyesi Hasan Akyıldız’ın oğlu Mehmet Akyıldız millet bahçesinde personel

-AKP’li Belediye Meclis Üyesi Hasan Çetin’in kardeşi Mehmet Ali Çetin, belediye personeli

-AKP Yalıhüyük İlçe Başkanı Yusuf Pişkin’in damadı Ahmet Kıyak, belediye personeli

“BURADA HERKES BİRBİRİYLE AKRABA”

İşe alımlarla ilgili aradığımız Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, ‘pes’ dedirten bir savunma yaptı. Yalıhüyük ilçesinde herkesin birbiriyle akraba olduğunu belirten AKP’li Başkan Koçer, şunları söyledi:

*Kısa süre önce Millet Bahçesini açtık, kızım ve yeğenimle birlikte 5 kişiyi 2 ay geçici süreliğine işe aldık.

*Kimseyi kayırdığımız bir durum yok, herkesi liyakatine göre işe aldık. Millet Bahçesinde işletmeyi şu an deniyoruz.

*İşletemezsek ya kapatacağız ya da ihaleyle birilerine vereceğiz. Öte yandan Belediye Meclis Üyesi Hasan Çetin’in kardeşi benden önceki dönem işe alındı. Burası bin 500 kişilik küçük bir ilçe, burada herkese birbiriyle akraba

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