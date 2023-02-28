Bir transfer bombası daha | 28 Şubat Salı son dakika Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer haberleri…

EL KAABI’YE TEKLİF YAĞIYOR

Depremden dolayı ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor’un oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor. Bordo Beyazlılar’ın yıldız isimlerinden biri olan Ayoub El Kaabi’ye de teklifler var. Hatay’ın Faslı oyuncusu ile Konyaspor anlaşmış ancak Hatayspor yüksek kiralama bedeli talep edince bu transfer gerçekleşmemişti.