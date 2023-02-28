Bir transfer bombası daha | 28 Şubat Salı son dakika Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transfer haberleri…

FENERBAHÇE’DE REBIC SESLERİ
5 Mart tarihinde sona erecek olan transfer dönemi öncesi Fenerbahçe’den sürpriz bir atak geldi. Sarı-Lacivertliler Milan’da oynayan Ante Rebic’i takibe aldı. Alioski ve Gustavo’yu kadroda düünmeyen Fenerbahçe, Hırvat kanat oyuncusu için çalışma başlattı. (Milliyet)
BAKASETAS’A TALİP VAR!
Müthiş bir sezon geçiren ve Yunanistan Milli Takımı’ndaki performansıyla birlikte çıktığı 33 maçta 11 gol, 11 asistlik skor katkısı gösteren Bakasetas, Avrupa kulüplerinin radarında. Özellikle İtalyan ekiplerinden Bologna, Bakasetas ile ciddi şekilde ilgileniyor.
SERGEN YALÇIN BOMBASI
Stanojevic’ten beklenen verimi alamayan Konyaspor’da yeni bir isim daha gündeme geldi. Yeşil beyazlılar 2017-2018 sezonunda da görev alan Sergen Yalçın ile ilk temasını kurdu. (Ajansspor)
EL KAABI’YE TEKLİF YAĞIYOR
Depremden dolayı ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor’un oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor. Bordo Beyazlılar’ın yıldız isimlerinden biri olan Ayoub El Kaabi’ye de teklifler var. Hatay’ın Faslı oyuncusu ile Konyaspor anlaşmış ancak Hatayspor yüksek kiralama bedeli talep edince bu transfer gerçekleşmemişti.
GOMIS’İN YERİNE HAJI WRIGHT
Cim Bom’dan ikinci Haji Wright hamlesi… Takımdaki birkaç pozisyon için çok sayıda isimle görüşen Sarı-Kırmızılılar, şimdi de forvet takviyesi doğrultusunda düğmeye bastı. Özellikle 37 yaşındaki santrfor Bafetimbi Gomis’in Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçındaki dağınık görüntüsü, Galatasaray’da golcü transferini yeniden gündeme getirdi.
Şampiyonluk yarışında Icardi’yi rekabetten uzak bırakmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar’ın listesindeki ilk sırada ise Haji Wright var. ABD’li golcüyle daha önce de temasa geçen Galatasaray, Antalyaspor ile bonservis konusunda anlaşmayı başaramamıştı.
KEITA’DAN YEŞİL IŞIK
Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Naby Keita’da flaş gelişme… Sezon sonunda Liverpool’la sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusunun, Cim Bom’a yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
YA MOURA YA CHAMBERLAIN
Hücum hattına takviye yapmak isteyen ve Tottenham’dan Lucas Moura ile Liverpool’dan Chamberlain’i gözüne kestiren Fenerbahçe’yi hareketli günler bekliyor. Lucas, son Chelsea mücadelesinde kadroya alınsa da yine süre bulamadı.
Chamberlain ise Liverpool’da tamamen gözden çıkartıldı. Jürgen Klopp, Chamberlain’in oynadığı bölgede birçok sakatlık yaşandığı dönemde bile öğrencisini oynatmadı.
FENERBAHÇE’DEN SÜRPRİZ HAMLE!
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus’un raproruna göre hareket ediliyor. Tecrübeli hoca özellikle merkez orta saha takviyesi istiyor. Takvim’in haberine göre; Fenerbahçe’nin Borussia Dortmund’da forma giyen Suriye asıllı Alman merkez orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud için düğmeye bastığı öğrenildi. (Takvim)
HAMSIK’E SÜRPRİZ TALİP
Geçtiğimi z sezonun ikinci yarısından itibaren sakatlık problemleriyle boğuşan Marek Hamsik, futbol kariyerine devam edip etmeyeceğine henüz karar vermedi. Trabzonspor’daki sözleşmesini tamamlayacak olan 36 yaşındaki yıldız, vücudunun izin vermesi halinde en az 1 yıl daha futbol oynamayı hedefliyor. Hamsik’in ilk talibi ise ülkesinden… Slovan Bratislava, altyapısından yetişen Hamsik’i gelecek yıl kadroda görmek istiyor.
MIHA ZAJC İÇİN SICAK TEMAS
Marek Hamsik’in sakatlığı sürecinde orta sahada net şekilde 8 numara eksikliği yaşayan Trabzonspor, yeni sezonda bu sorunu kökünden çözmek amacında. Slovak yıldızın 3 ay sonra kontratı bitiyor ve Bordo-Mavili ekipten ayrılacak. Karadeniz ekibi, tanıdık bir isimle bu boşluğu doldurmak istiyor: Miha Zajc…
Fenerbahçe’de istikrarlı sür e alamayan ve bu nedenle sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmeyen Sloven yıldız konusunda Bordo-Mavililer oldukça istekli. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadroda görmeyi hedeflediği Zajc için mart ayının sonundaki milli takım arasında sıcak temas kurulması bekleniyor.