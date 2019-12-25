Bir ülkede büyük kriz! Bakan yardımcısı rüşvetten gözaltında

Ekim 2018’den bu yana Kabine’de kıdemli bakan yardımcısı olarak görev yapan Akimoto, Başbakan Şinzo Abe’nin ekonomiyi ve turizmi canlandırma planı kapsamında başlattığı kumarhane politikasına nezaret ediyor.

Ofisi geçen hafta savcılar tarafından basılan Akimoto, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda ve medyaya verdiği demeçlerde, birçok kez yanlış bir şey yapmadığını savundu.

Tokyo Savcılığı, rüşvet soruşturmasında üç kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Savcılar, Akimoto’nun üç şüpheliden kumarhane konusunda yardım karşılığında 3 milyon yen, ayrıca 700 bin yen tutarında tatil daveti de dahil olmak üzere bazı hediyeler kabul ettiğini iddia ediyor.

Reuters’ın haberine göre; Japon hükümeti, kumarhaneleri mağazaları ve otelleri içeren entegre ‘tatil köylerine’ bağlamanın yerel ekonomileri, turizmi ve vergi gelirlerini artıracağını düşünüyor.